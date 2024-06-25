Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


25 Haziran 2024 00:27
1 senede Ekonomi Tek Haneye Düşürme Yöntemi Kesin Çözüm
Ülkeyi 1 senede ayağa kaldıracak tek çözüm varrrrr. Ülkedeki yaklasik 15 milyon olduğu soylenen mültecileri göndermek. Mülteciler gittiğinde ne mi olacak. milyonlarca ev boşa çıkacak ev fiyatları düşecek milyonlarca araba satilacak araç fiyatları dip yapacak. milyonlarca kişinin yeme içme gibi talepleri bittiği için gıda fiyatları bir anda düşecek ve ülke kendi kendine yeter duruma gelecek tekrardan en büyük sorun mülteci sorunu başka şekilde ekonomi ayağa kalkamaz bence..

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