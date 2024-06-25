Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


25 Haziran 2024 00:30
1 Senede Enflasyonu Tek HANEYE Düşürme Formülü
Ülkeyi 1 senede ayağa kaldıracak tek çözüm varrrrr. Ülkedeki yaklasik 15 milyon olduğu soylenen mültecileri göndermek. Mülteciler gittiğinde ne mi olacak. milyonlarca ev boşa çıkacak ev fiyatları düşecek milyonlarca araba satilacak araç fiyatları dip yapacak. milyonlarca kişinin yeme içme gibi talepleri bittiği için gıda fiyatları bir anda düşecek, giyimde eklenirse, beyaz eşya vs ve ülke kendi kendine yeter duruma gelecek tekrardan en büyük sorun mülteci sorunu başka şekilde ekonomi ayağa kalkamaz bence..

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