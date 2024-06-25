Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Haziran 2024 01:09
SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN HİZMETLİLER

Sözleşmeli destek personeli(temizlik) iken kadrodan sonra Hizmetli ünvanı alan arkadaşlar şuan ne iş yapıyorsunuz? Hala sözleşmelideki gibi temizliğe devam mı yoksa değiştimi işiniz ? Ben şahsen hala aynı temizlik işlerini yapıyorum ????

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