Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 01:50
Edirne geçici görevi hakkında acil bilgi

Temmuz ayında gidecekler belli oldu mu


Kürşad060606
Aday Memur
25 Haziran 2024 02:10

Güncel


Kürşad060606
Aday Memur
25 Haziran 2024 02:35

Güncel

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKurban Bayramı taltifiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYaş haddinin arttırılmasıMuğla 2 aylık geçici görev2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklaması2. şark görevini tamamlama süresiİstanbul da durdurma verip Red gelenler

Sözlük

yaz helvası 3 yaz günü 2 yumurta 3 patates hasadı 2 40 ton 1 ciğerimin köşesi 1 90 yaş hayali 3 altında sert düşüş yaşanması 1 insansız hava aracı 1 Keyif kaçıran olaylar 3

Son Haberler

SGK Denetmen Yardımcılığını kazanan polise muvafakat verilmemesi hukuka uygun bulundu25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'A Milli Takım'da Çekya maçı hazırlıkları sürüyor

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?