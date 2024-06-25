KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2024 04:18
Deneme-Kpss Net İlişkisi (Deneyimliler)

Merhaba arkadaşlar. Aslında bu sorumda Türkçeyi kastetmiyorum çünkü Türkçe bölümüne yakın hiç bir deneme yok.

Önceki yıllarda en azından GK kısmı için denemelerde kaç net yapıyordunuz? gerçek sınavda kaç netiniz geldi? +10 -10 gibi.

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