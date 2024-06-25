Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 08:44
Türk Dili ve Edebiyatı ders saaati
Önümüzdeki yıl meslek liselerinde 9. Sınıflarda 5 er 10, 11 ve 12.sınıflarda 4 er saat mi Türk Dili ve Edebiyatı dersi olacak. Kesin bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim.

aa.gülçiçek1100
Memur
25 Haziran 2024 09:31
böyle bi şey olsaydı dünden itibaren konuşurduk zümremizde. böyle bi konu geçmedi

rdvnq7
Aday Memur
25 Haziran 2024 09:33
Okul idaresinin sene başında çıkardığı ders saati çizelgesinde var. Ben de araştırdım ama olup olmadığına dair resmi çizelge bulamadım.
aa.gülçiçek1100, 1 saat önce
böyle bi şey olsaydı dünden itibaren konuşurduk zümremizde. böyle bi konu geçmedi
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