Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 08:54
Adliyeden Belediyeye Geçiş Hakkında

Arkadaşlar herkese selamlar.

Adliyede zabıt katibi olarak çalışmaktayım. X bir belediyenin x kadrosunda vekil müdür olarak çalışmam için belediyeden çağıran x birisi var.

Sorum şu;

Adliyeden belediyeye vekil müdür olarak geçiş hakkım var mıdır?

Statüm yine devlet memuru mudur?

Böyle bir geçiş imkanı varsa bu işin prosedürü nedir?

Ve sizin bu konudaki öneriniz nedir? (Belediyelerde bildiğim kadarıyla tayin gibi haklar bulunmamakta)

Bilenler bilgi ve fikirlerini paylaşırsa memnun olurum.

Saygılarımla.


E.Kayı Han
Editor
25 Haziran 2024 08:57

Vekil müdür olarak değil de asil müdür olarak geçebilirsin. Vekil müdür olarak geçmek istediğinde muvafakat istenecek bakanlık vermez.


CWick
Aday Memur
25 Haziran 2024 09:14

Biraz bakındığımda müdür olarak geçme hakkımın olmadığı benim gih sınıfında olduğum, orada müdürlük için kendi sınavları vs olduğu söylendi. Çağıran kişi de müdür olarak almak istedi, sonra direkt müdür olarak gidemeyeceğim söylendi. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

E.Kayı Han, 2 saat önce

Vekil müdür olarak değil de asil müdür olarak geçebilirsin. Vekil müdür olarak geçmek istediğinde muvafakat istenecek bakanlık vermez.


E.Kayı Han
Editor
25 Haziran 2024 09:18

Görevde yükselmeye tabi bir müdürlük ise gidemezsiniz vekaleten gidişe ise bizim bakanlık muvafakat vermez. Asaleten gideceğiniz bir üst kadro olursa gidebilirsiniz. Onun dışında imkansıza yakın.

CWick, 2 saat önce

Biraz bakındığımda müdür olarak geçme hakkımın olmadığı benim gih sınıfında olduğum, orada müdürlük için kendi sınavları vs olduğu söylendi. Çağıran kişi de müdür olarak almak istedi, sonra direkt müdür olarak gidemeyeceğim söylendi. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?


CWick
Aday Memur
25 Haziran 2024 09:19

Teşekkürler.


MemurBey1988
Aday Memur
25 Haziran 2024 09:19

Daire Başkanı olarak geçerseniz, direkt geçersiniz; sınava tabi olmayan bir üst görev olduğu için zorunlu olarak muvafakat verilir. Ancak şeflik, müdürlük görevde yükselmeye tabi olduğu için muvafakat vermek zorunda değil bakanlık; inisiyatife kalır iş. Genelde de verilmez. Ciddi referans gerekir.


CWick
Aday Memur
25 Haziran 2024 10:34

Teşekkür ediyorum.

MemurBey1988, 1 saat önce

Daire Başkanı olarak geçerseniz, direkt geçersiniz; sınava tabi olmayan bir üst görev olduğu için zorunlu olarak muvafakat verilir. Ancak şeflik, müdürlük görevde yükselmeye tabi olduğu için muvafakat vermek zorunda değil bakanlık; inisiyatife kalır iş. Genelde de verilmez. Ciddi referans gerekir.

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