Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Haziran 2024 09:14
Mülakat sonucu ne zaman belli olur

Merhabalar. 28 mayıs ta içişleri bakanlığı mulakatina girdim, 11 hazirana kadar diğer adayların mülakatları devam etti. Acaba bu mülakatın sonucu ne zaman açıklanır, temmuz ayı içerisinde olabilir mi? Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim

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