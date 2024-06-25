KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


25 Haziran 2024 09:35
2. üniversite

aöf büro yönetimi ön lisans mezunuyum dgs ye gireceğim aynı zamanda sınavsız üniversiteye başvurmak istiyorum aynı andas aöf de dgs ile lisans sınavsız üniversite ile önlisans okuyabiliyormuyum

Çok Yazılan Konular

Sözlük

sözlükte cumartesi 1 kekik 1 the winner takes it all 1 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 13 90 yaş hayali 2 limonlu çay 3 Kendini yenmek 4 ucim 1 yaz günü 2 ciğerimin köşesi 1

Son Haberler

Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıpİYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldıYÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?Borsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?