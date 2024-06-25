Unvan Değişikliği Sınavı (GİH olarak Mühendis diploması varken Teknikere başvurmak)

Merhabalar. Kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Hem tekniker hem de Mühendis diplomasına sahibim. Kurumumun açmış olduğu unvan değişikliği sınavında tekniker diplomama uygun olan alana başvuru yaptım. İlk incelemede mühendis diplomamdan dolayı üst öğrenim gerekçesi ile red verildi. Bu arada mühendislik diplomam tekniker ile aynı alan değil. Yönetmelikte üst öğrenimin giremeyeceğine dair bir madde bulunmamaktadır.

Bu durumu yaşayanlar oldu mu? Araştırdığıma göre bu biraz kurumların keyfine kalmış gibi. Kimi kurumlar kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Özellikle Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının biraz başına gelen olay olarak duruyor. Benim gibi mühendis diploması ile bu sorunu yaşayan oldu mu acaba?