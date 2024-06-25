Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Haziran 2024 09:37
Unvan Değişikliği Sınavı (GİH olarak Mühendis diploması varken Teknikere başvurmak)

Merhabalar. Kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Hem tekniker hem de Mühendis diplomasına sahibim. Kurumumun açmış olduğu unvan değişikliği sınavında tekniker diplomama uygun olan alana başvuru yaptım. İlk incelemede mühendis diplomamdan dolayı üst öğrenim gerekçesi ile red verildi. Bu arada mühendislik diplomam tekniker ile aynı alan değil. Yönetmelikte üst öğrenimin giremeyeceğine dair bir madde bulunmamaktadır.

Bu durumu yaşayanlar oldu mu? Araştırdığıma göre bu biraz kurumların keyfine kalmış gibi. Kimi kurumlar kabul ediyor, kimisi kabul etmiyor. Özellikle Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının biraz başına gelen olay olarak duruyor. Benim gibi mühendis diploması ile bu sorunu yaşayan oldu mu acaba?

Çok Yazılan Konular

İl dışı tayinDerece kademe ilerlemesiSÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN HİZMETLİLERönlisans Anadolu veya Atatürk açıköğretim üniversitesilerinde hangi bölümler teknik bölüm olarak geç

Sözlük

altında sert düşüş yaşanması 1 patates hasadı 2 garfield 2 kekik 1 ali sürmeli 4 şu an çalan şarkı 2 Kendini yenmek 4 güne bir söz bırak 2 yetenek 1 statücü insan 2

Son Haberler

Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıpİYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldıYÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?Borsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?