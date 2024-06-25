Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 10:07
İlişik kesme ve sağlık raporu

Hayırlı günler, şeflerim, devrelerim. Malum 1 Temmuzda ilişikler kesilecek, bu süreçte düğün yapacağım, 16 hazirandan geçerli 10 gün rapor aldığım taktirde 5 temmuzda gelip ilişik kessem bu süreçte daire raporlu olduğum esnada resen ilişik kesse maaş ve harcırah almamda gecikme sıkıntı yaşanır mı


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
25 Haziran 2024 10:53
daire keserse zaten affetmez de kendi çalıştığın yerde gıcıklık yapabilir onların izni dahilinde alıyorsan merak etme dairenin yazısındaki amaç ben keseceğim göz dağını vermeseydi daire eylül e kadar bekler merak etme
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