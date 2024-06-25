İlişik kesme ve sağlık raporu

daire keserse zaten affetmez de kendi çalıştığın yerde gıcıklık yapabilir onların izni dahilinde alıyorsan merak etme dairenin yazısındaki amaç ben keseceğim göz dağını vermeseydi daire eylül e kadar bekler merak etme

daire keserse zaten affetmez de kendi çalıştığın yerde gıcıklık yapabilir onların izni dahilinde alıyorsan merak etme dairenin yazısındaki amaç ben keseceğim göz dağını vermeseydi daire eylül e kadar bekler merak etme