Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 10:07
İlişil kesme ve sağlık raporu

Hayırlı günler, şeflerim, devrelerim. Malum 1 Temmuzda ilişikler kesilecek, bu süreçte düğün yapacağım, 16 hazirandan geçerli 10 gün rapor aldığım taktirde 5 temmuzda gelip ilişik kessem bu süreçte daire raporlu olduğum esnada resen ilişik kesse maaş ve harcırah almamda gecikme sıkıntı yaşanır mı

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