Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 10:17
Büyükşehir belediyesinde çalışan eş durumu ataması

BATI İLİNDE 6.SENEM BİTTİ ŞARK YAPMADIM EŞİM 6 AYDIR BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR BÜYÜKŞEHİRDE EŞ DURUMUNDAN TAYİN İSTEYEBİLİRMİYİM, 1 SENE SİGORTASININ DOLMASI ZORUNLUMU YOKSA 1 YIL OLMADANDA TAYİN İSTEYEBİLİRMİYİM.

TEŞEKKÜR EDERİM.

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