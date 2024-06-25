KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Haziran 2024 10:22
4b Sözleşmeli Düz Memurdan 4b Mühendisliğe Geçişte Aklıma Takılanlar Yardım

Merhabalar

Önce 4b sözleşmeli Gençlik S.B Gençlik Çalışanı (düz memurluk) geldi ve evraklarımı teslim ettim henüz sözleşmeye çağırmadılar.

Daha sonrasında Kültür türizmden 4b mühendislik asil olarak yerleştirildim.

Şimdi Sorum şu ben GSB de evrak teslim ettim ama sözleşme imzalamadan Kültür türizmde sözleşme imzalamam mümkün mü? Herhangi bir ceza yiyor muyum? Ayrıca sözleşme imzalamayacağım için bir feragat felan mı vermem lazım yoksa sözlü olarak belirtmem kafi midir? Tecrübeli kişilerden yardım istiyorum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Haziran 2024 10:39

Böyle durumlarda forumda diğer başvurduğunuz kurum için sözleşme imzalamamış olsanız bile feragat vermeniz gerekli diyen kişiler mevcut. Atamanızı yapacakları için sanırım böyle bir yola başvurmanız gerekiyor bunu engelleyebilmek için. Yazılı feragat alacaklardır. Sözlü olarak feragat etmeniz bir anlam ifade etmez. Kamuda işler yazı ile yürür. Bu durumu kuruma da sormalısınız. Sizi yönlendireceklerdir.

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