Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 10:37
Sözleşmeliden Sözleşmeli
X bakanlığında koruma ve güvenlik görevlisi ( liseden atandım ) olarak işe başladım. Şimdi önlisans mezunuyum bu sefer KPSS önlisansdan adalet bakanlığı zabıt katipliğine geçiş yapabilir miyim ?

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