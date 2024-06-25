Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 11:36
İcradan dolayı kıdem durdurma cezası hakkında

Merhaba devrelerim, 2 hafta önce kısa süreli durdurma adı altında ceza tebliği yapıldı bana, ancak bir kaç içtihat okuduğumda borçlanmanın disiplin cezasına sebeb olamayacağı yazıyor. Ben bu durumu idare mahkemesine dava açarak çözebilir miyim ve avukat a gerek varmı kendim halledebilir miyim? Teşekürler kolay gelsin herkes Allah'a emanet


Dandanakan1071
Aday Memur
25 Haziran 2024 12:24

Geçmiş olsun öncelikle avukatlık bir durum yok, idare mahkemesine UYAP üzerinden dosya açtırıp ilgili önceki mahkeme kararlarından da eklemeniz yeterli, borçlanma dan dolayı verilen herhangi bir disiplin cezasını idare mahkemesi direkt iptalini istiyor zaten, borçlanma disiplin cezası verilecek bir hüküm içermez kararları var mahkemelerin


srrrkkkkk
Aday Memur
25 Haziran 2024 12:29
60 gün idare mahkemesi iptal davası süresini geçirenler iptal başvurusu için yapabileceği birşey varmı

Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
25 Haziran 2024 12:48

Borclanmayi alışkanlık haline getirdigin durumlarda ceza veriyor idare daha oncede icralık oldun mu ilk mi.

İki durum birbirinden çok farklı çünkü idari yargılama açısından

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