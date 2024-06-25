Merhabalar çalıştığımız üniversite yıllık izinleri kafasına göre yazıyor ve açıklıyor. Bana hemen ertesi güne yıllık izin yazmışlar. İstemediğimi işime yaramadığını söyledim. O zaman çıkamazsın diye söylendi. Böyle bir şey olabilir mi. Güvenlik olarak çalışıyoruz herkesi ayarliyoruz ona gore veriyoruz diyo son dakika hadi izne cik diye bi liste yayinlananilir mi

Merhabalar çalıştığımız üniversite yıllık izinleri kafasına göre yazıyor ve açıklıyor. Bana hemen ertesi güne yıllık izin yazmışlar. İstemediğimi işime yaramadığını söyledim. O zaman çıkamazsın diye söylendi. Böyle bir şey olabilir mi. Güvenlik olarak çalışıyoruz herkesi ayarliyoruz ona gore veriyoruz diyo son dakika hadi izne cik diye bi liste yayinlananilir mi