Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 11:46
Yıllık izin
Merhabalar çalıştığımız üniversite yıllık izinleri kafasına göre yazıyor ve açıklıyor. Bana hemen ertesi güne yıllık izin yazmışlar. İstemediğimi işime yaramadığını söyledim. O zaman çıkamazsın diye söylendi. Böyle bir şey olabilir mi. Güvenlik olarak çalışıyoruz herkesi ayarliyoruz ona gore veriyoruz diyo son dakika hadi izne cik diye bi liste yayinlananilir mi

E.Kayı Han
Editor
25 Haziran 2024 12:01

Hayır böyle bir şey yapmaları yasal değil.


mstfkyaa
Aday Memur
25 Haziran 2024 12:07
Bununla ilgili yazı var mi
E.Kayı Han, 52 dk. önce

Hayır böyle bir şey yapmaları yasal değil.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Haziran 2024 12:12

İzinler amirlerin takdirinde kullanılır. Ancak bu şekilde şu tarihlerde izne çıkarıyoruz diye bir uygulama ya da mevzuat hükmüne ben de rastlamadım. Ancak DMK'da şöyle bir madde var buna istinaden böyle bir uygulama yapabilirler mi bilmiyorum:

Yıllık izinlerin kullanılışı:

Madde 103 ? Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 ? KHK-562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.


E.Kayı Han
Editor
25 Haziran 2024 12:12

Yıllık izin devlet memurlarının yasal hakkıdır. Bu izin hakkı memurun isteği doğrultusunda amirin uygun bulacağı zaman diliminde kullanılır.

mstfkyaa, 46 dk. önce
Bununla ilgili yazı var mi
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