Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Haziran 2024 12:08
Üniversitede Koruma ve Güvenlik Memuru iken Başka Kuruma Mühendis Unvanına Geçiş Hk.

Merhabalar,

Koruma ve güvenlik memuru olarak bir üniversite de çalışan memur; mühendis diplomasi ile başka kuruma (bakanlık, üniversite vs.) Mühendis unvanın da sınavsız geçiş yapabilir mi ? Geçiş yapan veya bu konuda deneyim sahibi olan kişiler destek olabilir mi süreçler konusunda ?

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