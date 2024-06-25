Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 12:40
Savunma dilekçem Dysye işlenmiyor

Arkadaşlar tekrar merhaba yaklaşık iki hafta önce bir konu başlığı açmıştım sabah okulda olmadığımdan dolayı müdür yardımcım tutanak tutmuştu ve dysye de işlemişti. bana tutanak tuttuğunu telefonla bildirdikten sonra tam günlük rapor almıştım. Okul müdürüne yurtışından gelince savunma yazarsınız denilmişti.Savunmamı 15 gün geçirmeden müdüre vermiştim.Verdikten bir kaç gün sonra müdüre söyledim dysye savunmam işlenmemiş 15 gün dolmadan lütfen işleyin diye.Tek taraflı sadece müdür yardımcısının tutanağı olmasın dysde benim savunmamı da işleyin dedim.15 gün süre nereden çıktı öyle bi süre yokki dedi.Cevabımı size dys üzerinden yazacağım dedi. Sizin cevabınızı söylemiyorum hocam benim savunmamı da lütfen dysye işleyin dedim.Savunmamı teslim ettiğime dair de bi tutanak hazırlayıp imzalattım müdüre ama normal imzasını değil öylesine bi paraf attı resmen.Sonuç olarak Bayram geçti seminer haftası başladı hâlâ dysye işlenmemiş benim savunmam. Ne yapmalıyım tekrar belirtsem bu sefer kesin bi maraz çıkacak bi yol gösterin lütfen dysyde şuan sadece müdür yardımcısının tutanağı duruyor ama ilçeye gitmemiş anladığım kadarıyla

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