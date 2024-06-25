Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Haziran 2024 14:09
Ünvan değişikliği sınavı

Selamlar bulunduğum kurumda kasım 2024 de ünvan değişikliği sınavına gireceğim. Şuan hizmetliyim, başvurduğum kadro Elektrik Teknisyenliği. Zaten mezuniyetimde elektrik. Daha önce sınava giren arkadaşlar varmı neler soruyolar vb bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim

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