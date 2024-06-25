Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2024 14:19
ziraatbank superşubeye geçtim
merhaba aranızda mutemet var mı maaş hesabım ziraatbank, ziraatbank ise süperşube diye bir şey çıkarmış başvurdum tüm hesaplarım ona aktarıldı herhangi bir sıkıntı olur mu maaş ödemesi vs

Çok Yazılan Konular

hemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yaİller arası başvurular 24 Haziran!2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlermemur işe gelmeden 12 gün içinde 5 + 5 gün yıllık izin alabilir mi?Sosyal çalışmacı maaşıeş durumu kaç günde açıklanırBanka Promosyonu 2024/5 kpssvekaletle ilişik kesmeİzmir promosyon doğuma teşvik

Sözlük

fibromiyalji 1 zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 5 şu an çalan şarkı 4 statücü insan 2 trend 3 7 emin 3 mamma mia 2 ali sürmeli 4 yaz helvası 2 ciğerimin köşesi 2

Son Haberler

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'iyileşiyor'a revize ettiAsgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklamaCHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklamaBeşiktaş'tan Rafa Silva hamlesiDenizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?