ziraatbank superşubeye geçtim

merhaba aranızda mutemet var mı maaş hesabım ziraatbank, ziraatbank ise süperşube diye bir şey çıkarmış başvurdum tüm hesaplarım ona aktarıldı herhangi bir sıkıntı olur mu maaş ödemesi vs

merhaba aranızda mutemet var mı maaş hesabım ziraatbank, ziraatbank ise süperşube diye bir şey çıkarmış başvurdum tüm hesaplarım ona aktarıldı herhangi bir sıkıntı olur mu maaş ödemesi vs