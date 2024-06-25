Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Haziran 2024 14:19
engelli tayin

Üniversiteye atanıp asalet dolmadan kendi yaşağı yere dönen varmı?

Çok Yazılan Konular

Engelli memur tayin davası sonuçlanan var mı arkadaşlar?CTE FAZLA ÇALIŞMA İZNİ !?

Sözlük

fibromiyalji 1 zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 5 şu an çalan şarkı 4 statücü insan 2 trend 3 7 emin 3 mamma mia 2 ali sürmeli 4 yaz helvası 2 ciğerimin köşesi 2

Son Haberler

Fitch, Türk bankacılık sektörünün görünümünü 'iyileşiyor'a revize ettiAsgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklamaCHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklamaBeşiktaş'tan Rafa Silva hamlesiDenizli'de sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?