sınıf ayrılma

Peki normalde başlangıçta 2 tane 9.sınıf var. Sonra devamsızlık kalanlar var. Toplamda 34 kişi 10.sınıfa geçiyor. Sınıflar ayrı olarak devam edebilir mi yoksa birleşme yapılabilir mi. yönetmelikte bununla ilgili madde var mı

Peki normalde başlangıçta 2 tane 9.sınıf var. Sonra devamsızlık kalanlar var. Toplamda 34 kişi 10.sınıfa geçiyor. Sınıflar ayrı olarak devam edebilir mi yoksa birleşme yapılabilir mi. yönetmelikte bununla ilgili madde var mı