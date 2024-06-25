Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 14:45
sınıf ayrılma
Peki normalde başlangıçta 2 tane 9.sınıf var. Sonra devamsızlık kalanlar var. Toplamda 34 kişi 10.sınıfa geçiyor. Sınıflar ayrı olarak devam edebilir mi yoksa birleşme yapılabilir mi. yönetmelikte bununla ilgili madde var mı

Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Haziran 2024 14:51

birleştirme yapılabilir.

Kanun "30 en iyisidir, aşmayın, 30'u aşarsanızda 40'ı aşmayın " diyor.

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