Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 15:09
Tokat idare mahkemesinde dosyası olan arkadaşlar

30.08.2022 15:12:17 dosyam beklemede başka olan arkadaşlarda durum böylemi

Edit : Forum içerisinde konu başlıklarını ve mesajları küçük harflerle yazalım. Konu başlığı ve mesaj düzenlenmiştir.

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