Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 15:28
Bakan ve sendikalar toplantısı

dün akşam yapılan görüşmede ne konuşuldu? ömk ne zaman meclise gelecek bilgisi olan var mı?

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