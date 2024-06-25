Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 15:53
Atanıp gitmemek

Merhaba arkadaşlar 2023/2 kpss merkezi atama ile kit kuruma atamam gerçekleşti . Ama kendi memleketimde sözleşmeli açıktan alımla başka bir yeri kazandığım için gitmedim . Aynı zamanda kadrolu memur olarak görev yapıyordum . 2024 yılı haziranda kadrolu görevimden istifa edip kazandığım sözleşmeli pozisyonda haziran ayı itibari ile çalışmaya başladım . 2024 kpss ile kadrolu bir pozisyona atansam haziran ayında kadrolu görevimden istifa ettiğim için beklemem gerekir mi ?

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