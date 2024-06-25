Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 15:58
Mehil izin hk.

Merhabalar, ikametgahım tayin olduğum ile çıktı. Çalıştığım kurum ikametgahım tayinim çıktığı yerde olaması sebebiyle mehil izni verilemeyeceğini söylüyor. Böyle bir şey var mıdır?


OtuzŞubattagel
Aday Memur
25 Haziran 2024 16:22

ikametgahım tayin olduğum ile çıktı ne demek?

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