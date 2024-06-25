KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


25 Haziran 2024 16:37
İdari hakimlik/Yaş sınırı..
Arkadaşlar idari yargı hekimliğinde 35 yaş sınırı kalktı mı? Bilgisi olan var mı? Teşekkürler..

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