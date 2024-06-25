Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


25 Haziran 2024 16:44
cep dostu uygulama

Selam arkadaşlar önceden puan hediye falan kazandıran uygulamalar vardı cok iyi hatırlıyorum ama baktım baktım bulamadım şimdi bikaç öneri rica edicem sizden zahmet olmazsa :))

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuGibisinAşırma olan kelime türetmece oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Son iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeŞu an ne dinliyorsunuz?Bugünkü DurumumHaybeden Karalamalar

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 trend 4 Keyif kaçıran olaylar 5 beni ne doktorlar ne mühendisler istedi sorunsalı 2 altında sert düşüş yaşanması 1 zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 5 şu an çalan şarkı 4 iki renkli makarna 1 ciğerimin köşesi 2 bisiklet 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat artırdıkBorsa günü düşüşle tamamladıEşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla azasını öldüren muhtar tutuklandıDolar 32,94 TL'ye yükseldiAli Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?