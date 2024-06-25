Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2024 16:56
Eşim diyetisyen ben polisim yanıma ataması hakkında bilgi?

Van da polis memuruyum. Eşim diyetisyen nisan sonunda mesleğe başladı 1 senesi nisanda dolacak. Eş durumundan yanıma gelmesi için bir senesinin dolması gerektiğini söylediler. Nisan sonunda eş durumundan vana tain olabilir mi? Temmuz ayında ki atamayı mı beklemek zorunda? Bilgisi olan yazabilirse sevinirim

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