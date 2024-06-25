Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 17:16
Polis-Öğretmen Eş Durumu
Arkadaşlar merhaba. Eşim polis ben öğretmenim. Eşimin batı iline ataması çıktı, bende mazaret atamalarında yanına gitmek için başvuracağım. Eşim polis olduğundan benden önce gidip başlama yapmak zorunda. Bende ağustos ayında mazaret atamalarına başvuru yapıp eşimin görev yeri belgesini sisteme yüklediğimde bana ilin tamamı mı açılacak yoksa eşimin atamasının çıktığı ilçe mi ? Net bilgi bulamadın net bilgisi olanlar yazarsa sevinirim teşekkürler

Datdiriditdit
Aday Memur
25 Haziran 2024 18:11

İl dışı özür gurubu atamalarda ildeki tüm ilçeler açılır. Ancak daha sonra il içinde yer değişiklik başvurusunda bulunacağınız zaman mazeretinizin olduğu ilçede boş yer olmazsa gidiş gelişe devam etmek zorlayıcı olabiliyor.

Ben il dışı özür atamasıyla bulunduğum ilde farklı bir ilçeye 3 yıl önce geldim her gün gidiş gelişe devam. İl emri olmazsa diye tercih etmiştim. İl emri ile İlçe emrinde norm fazlası olsaydım, norm atamalarında evime yakın bir okulda görev yapıyor olurdum.

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