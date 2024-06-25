Polis-Öğretmen Eş Durumu

Arkadaşlar merhaba. Eşim polis ben öğretmenim. Eşimin batı iline ataması çıktı, bende mazaret atamalarında yanına gitmek için başvuracağım. Eşim polis olduğundan benden önce gidip başlama yapmak zorunda. Bende ağustos ayında mazaret atamalarına başvuru yapıp eşimin görev yeri belgesini sisteme yüklediğimde bana ilin tamamı mı açılacak yoksa eşimin atamasının çıktığı ilçe mi ? Net bilgi bulamadın net bilgisi olanlar yazarsa sevinirim teşekkürler

Arkadaşlar merhaba. Eşim polis ben öğretmenim. Eşimin batı iline ataması çıktı, bende mazaret atamalarında yanına gitmek için başvuracağım. Eşim polis olduğundan benden önce gidip başlama yapmak zorunda. Bende ağustos ayında mazaret atamalarına başvuru yapıp eşimin görev yeri belgesini sisteme yüklediğimde bana ilin tamamı mı açılacak yoksa eşimin atamasının çıktığı ilçe mi ? Net bilgi bulamadın net bilgisi olanlar yazarsa sevinirim teşekkürler