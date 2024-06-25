Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 17:17
Okul müdürünü şikayet

Arkadaşlar okul müdürüm bana mobbing uyguluyor bu durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne şikayet etmek istiyorum. Şikayet dilekçesi nasıl yazılır bu konuda bilgi verebilecek arkadaşlar var mı?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
25 Haziran 2024 17:53

Dilekçe lise edebiyat dersinde öğretiliyor. Liseyi bitiren herkesin dilekçe yazabiliyor olması beklenir.


Lale meb
Aday Memur
25 Haziran 2024 17:57

Hocam dilekçe den kastım şikayet dilekçesinin belli bir taslağı var mı onu sormak istedim normal dilekçe şeklinde olup olmadığını bilmiyorum daha aday memurum bu konularda mevzuata tam hakim değilim. hemen küçümseyip alay etmeye gerek yok bence

Evlenmek Gerek, 41 dk. önce

Dilekçe lise edebiyat dersinde öğretiliyor. Liseyi bitiren herkesin dilekçe yazabiliyor olması beklenir.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
25 Haziran 2024 18:11

Dilekçe dilekçedir. Giriş bölümünde kendinizi tanıtırsınız. Gelişme bölümünde derdinizi anlatırsınız. Sonuç bölümünde de ne istediğinizi yazarsınız. Konu ne olursa olsun dilekçe bu esasa göre yazılır.

Lale meb, 37 dk. önce

Hocam dilekçe den kastım şikayet dilekçesinin belli bir taslağı var mı onu sormak istedim normal dilekçe şeklinde olup olmadığını bilmiyorum daha aday memurum bu konularda mevzuata tam hakim değilim. hemen küçümseyip alay etmeye gerek yok bence


matematikçi10
Memur
25 Haziran 2024 18:21
Mobbing olabilmesi için yapılanların devamlı olması, tanıklarının olması, kanıtının olması gerekiyor. Müdür size zor görevler vermiş olabilir, sizin görevinizi olmayan görevler vermiş olabilir, ayrımcılık yapmış olabilir, öğrenci veya öğretmenlerin önünde rencide edici veya küçük düşüren hareketler yapmış olabilir vb. Tüm bunların ayrıntılı ve kanıtlı olarak dilekçenizde bildirmeniz ve direk ilçeye vermeniz gerekiyor. Ama dilekçe vermeden enine boyuna düşünün. eksiklik yanlışlık varsa sizin hakkınızda da işlemler olur.
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