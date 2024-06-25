Okul müdürünü şikayet

Mobbing olabilmesi için yapılanların devamlı olması, tanıklarının olması, kanıtının olması gerekiyor. Müdür size zor görevler vermiş olabilir, sizin görevinizi olmayan görevler vermiş olabilir, ayrımcılık yapmış olabilir, öğrenci veya öğretmenlerin önünde rencide edici veya küçük düşüren hareketler yapmış olabilir vb. Tüm bunların ayrıntılı ve kanıtlı olarak dilekçenizde bildirmeniz ve direk ilçeye vermeniz gerekiyor. Ama dilekçe vermeden enine boyuna düşünün. eksiklik yanlışlık varsa sizin hakkınızda da işlemler olur.

Mobbing olabilmesi için yapılanların devamlı olması, tanıklarının olması, kanıtının olması gerekiyor. Müdür size zor görevler vermiş olabilir, sizin görevinizi olmayan görevler vermiş olabilir, ayrımcılık yapmış olabilir, öğrenci veya öğretmenlerin önünde rencide edici veya küçük düşüren hareketler yapmış olabilir vb. Tüm bunların ayrıntılı ve kanıtlı olarak dilekçenizde bildirmeniz ve direk ilçeye vermeniz gerekiyor. Ama dilekçe vermeden enine boyuna düşünün. eksiklik yanlışlık varsa sizin hakkınızda da işlemler olur.