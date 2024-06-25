Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Haziran 2024 17:17
Bakanlıkta fazla çalışmaya zorlanma

4b sözleşmeli personelim işe başlayalı 1 ay oldu şoför pozizyonu sabah 8 akşam minimum 10 hatta bazen 12 1 e kadar bekliyorum ve ne bir ödeştirme nede bir mesai ücreti var nasıl bir yol izlemeliyim ?


MUSTAFA ALTAY KAPLAN
Aday Memur
25 Haziran 2024 17:18

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