Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 17:37
Bakanlıkta fazla çalışmaya zorlanma

Bakanlık merkez teşkilatına şoför olarak Atandım

İşe başlayalı 1 ay oldu lakin hergün sabah 8 akşam minimum 10 bazen gece 2 3 gibi işten çıkıyorum benim gibi çalışan arkadaşlar da var burda ve bu kanıksanmış hamburgercide bile böyle ağır şartlarda çalışma yok nasıl bir yol izlemeliyim ?

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