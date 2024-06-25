Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Haziran 2024 17:43
Engelli vergi indirimi

Ben memur olarak çalismaktayim yeni engelli raporu aldım rahatsizligimdan dolayı engelli vergi indirimi nedir

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Engelli memur tayin davası sonuçlanan var mı arkadaşlar?Cte fazla calışma izni !?Engelli Memurlara yeni haklar verilmelidir ?

Sözlük

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