Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 17:49
İdari mahkeme

Merhaba, tekemmül dilekcem kabul oldu bir kaç hususta ekledim. Eve kabul olduğuna dair muzekere cevabı göndermiş mahkeme.

Sorum: usulen mi gönderiliyor? Dava sonucunun lehe olduğuna işaret olabilir mi tşkler


Zinde kuvvetler
Aday Memur
25 Haziran 2024 18:00

Duruşma sonrasındaki dosya tekemmül mü etmiş olur


Ysf yzc
Aday Memur
25 Haziran 2024 18:09

Evet 1 ay içinde karar yazılır. Birde benimki sonuclansa

Zinde kuvvetler, 35 dk. önce

Duruşma sonrasındaki dosya tekemmül mü etmiş olur

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay kararı hakkındaTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıİdari mahkemeyürütmeyi durdurmaDevlet Memurları Disiplin YönetmeliğiYüz kızartıcı suçtan HAGB kararı memuriyetin sonlandırılmasına sebep midir?Hukuksal Paylaşım ve Emsal Kararlar

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 trend 4 Keyif kaçıran olaylar 5 beni ne doktorlar ne mühendisler istedi sorunsalı 2 altında sert düşüş yaşanması 1 zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 5 şu an çalan şarkı 4 iki renkli makarna 1 ciğerimin köşesi 2 bisiklet 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat artırdıkBorsa günü düşüşle tamamladıEşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla azasını öldüren muhtar tutuklandıDolar 32,94 TL'ye yükseldiAli Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi

Editörün Seçimi

Merkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?