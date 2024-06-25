Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 17:57
Maaş alabilmek için ne zaman başlama yapmak gerekir?

Arkadaşlar bugün ilişik kestim Ankaradan Hakkari?nin umrunda değil dünya diğer illerden 15-16 gün geçti açıklanmıyor.

Maaşın aksamaması için en geç ne zaman başlama yapmam gerekiyor Hakkaride? 10 u diyen var 8 i diyen ona göre yol iznini daha fazla kullanacağım

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