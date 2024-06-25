Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 18:20
VASİLİK VE ATANMA TALEBİ

Selamlar. Herkese hayırlı günler dilerim..

2023 yılı atama döneminde tayinim X doğu iline çıktı ancak Sağlık Kurul raporu bulunan annemin vasiliğini alarak yine bir doğu iline tayin istemek için dilekçe yazacağım. Bu konuyla alakalı bilgi sahibi olan başından benim gibi geçen var mı ?

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