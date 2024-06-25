Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 19:03
Ücretli Öğretmenlikte GSS

Merhaba , bu ay 25 yaşıma girdim. Bu yüzden yaz tatili boyunca GSS primi ödeyeceğim. Fakat aklıma takılan gelecek yıl ücretli öğretmenliğe devam edersem GSS priminin eksik günlerini ödüyor muyuz? Yoksa sağlık sigortamız eksik güne rağmen var sayılıyor mu? Geçen dönem haftada 12 saat ders alabiliyordum (bir yandan yüksek lisans yapıyorum o yüzden sınırlı saat alabiliyorum). Bu yüzden prim ödenen gün sayım da çok azdı. Gelecek eğitim yılında da aynı saati alırsam aradaki eksik gün için GSS primi ödemem gerekir mi? Bu konuda geçmiş yıllarda bir düzenleme çıkmış sanırım ama net bir bilgi de bulamadım.

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