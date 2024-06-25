Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2024 19:35
Promosyon konusu hakkında
Konu ile ilgili bir gelişme, duyum alan varsa lütfen konuyu kirletmeden yazsın Not olarak şunu söylemek istiyorum= Promosyon caiz değil diyenler, daşdaş muhabbeti yapacaklar lütfen yazmasın yeteri kadar troller ile uğraşılıyor

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