Promosyon konusu hakkında

Konu ile ilgili bir gelişme, duyum alan varsa lütfen konuyu kirletmeden yazsın Not olarak şunu söylemek istiyorum= Promosyon caiz değil diyenler, daşdaş muhabbeti yapacaklar lütfen yazmasın yeteri kadar troller ile uğraşılıyor

Konu ile ilgili bir gelişme, duyum alan varsa lütfen konuyu kirletmeden yazsın Not olarak şunu söylemek istiyorum= Promosyon caiz değil diyenler, daşdaş muhabbeti yapacaklar lütfen yazmasın yeteri kadar troller ile uğraşılıyor