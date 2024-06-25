Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 20:15
YOLLUK HAKKINDA BİLGİ

Arkadaşlar ilişik kestim yolluk ne zaman yatırılır bilgisi olan var mı evi tadilat yapmam gerek gitmeden


dryddddddd
Aday Memur
25 Haziran 2024 21:17
mutemet ile görüşün onlar biliyorlar

Memurbely9900
Aday Memur
25 Haziran 2024 21:25

Mutemet dediğimiz kişiye nasıl ulaşabiliriz devrem teşekkürler cevap icin


Cancan001
Aday Memur
25 Haziran 2024 21:28

Çalıştığın ilin destek hizmetleri taahuk büro ara söyle 3-5 güne normalde yatar

Memurbely9900, 35 dk. önce

Mutemet dediğimiz kişiye nasıl ulaşabiliriz devrem teşekkürler cevap icin


Memurbely9900
Aday Memur
25 Haziran 2024 21:55

Teşekkür ederim cevaplar için

Toplam 4 mesaj

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