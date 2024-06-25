Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Haziran 2024 20:34
belediye şirket işçisi memurluk

merhaba arkadaşlar ,

belediyenin idare kadrosununda işçi olarak calışmaktayım.

kpss ön lisans'dan memurluğa nasıl geçiş yapabılırım önceliğimiz oluyor mu ? bilgisi olan var mı

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