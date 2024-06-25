Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 21:07
İl ici

Merhaba, öğretmenlerin il içi tayinleri tekrar açılacak mıdır? Bu konuda bilgisi olan var mı tesekkurler

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