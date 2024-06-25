Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 21:13
Egm merkez disiplin kurulu karar verme süresi?

Egm merkez disiplin kurulu karar verme süresi nedir? Resmi olarak bir kanun yâda yönetmeliği mevcutmu nette baktığım yönetmelikte karar verme süresi ile ilgili birşey yok net bilgisi olan cevap verebilir mi?

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