Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Haziran 2024 21:34
SİVAS EV HAKKINDA
devrelerim Sivas'a tayinim çıktı, evini boşaltacak olup da evinden memnun olan ev sahibi düzgün olan biri var mı iletişime geçebilecek, öyle bir durumda ben geçebilirim eve, 2 kişiyiz eşim ve ben çocuk yok, eşim sağlıkçı olduğundan numune veya devlet hastanesine yakın ev olabilir, özelden iletişime geçersek veya yorum ile sevinirim şimdiden tşk

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