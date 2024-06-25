SİVAS EV HAKKINDA

devrelerim Sivas'a tayinim çıktı, evini boşaltacak olup da evinden memnun olan ev sahibi düzgün olan biri var mı iletişime geçebilecek, öyle bir durumda ben geçebilirim eve, 2 kişiyiz eşim ve ben çocuk yok, eşim sağlıkçı olduğundan numune veya devlet hastanesine yakın ev olabilir, özelden iletişime geçersek veya yorum ile sevinirim şimdiden tşk

devrelerim Sivas'a tayinim çıktı, evini boşaltacak olup da evinden memnun olan ev sahibi düzgün olan biri var mı iletişime geçebilecek, öyle bir durumda ben geçebilirim eve, 2 kişiyiz eşim ve ben çocuk yok, eşim sağlıkçı olduğundan numune veya devlet hastanesine yakın ev olabilir, özelden iletişime geçersek veya yorum ile sevinirim şimdiden tşk