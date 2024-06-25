Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Haziran 2024 21:57
sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğüne atanma talebi

112 acil çağrı merkezinde (İçişleri Bakanlığı) VHKİ olarak çalışırken başka bir ilde sivil toplumla ilişkiler şube müdürlüğüne atama talebinde bulundum. ancak bakanlığın talimatı ile 112 de çalışanın 112 ye, nüfus müdürlüğünde çalışanın nüfus müdürlüğüne verilmesi yönünde talimat ve genelge olduğu söylenriyor ve bu kapsamda atama talebinin reddedileceği deniyor. bu mümkün mü böyle bir genelge var mı?

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