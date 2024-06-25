Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Haziran 2024 22:37
ÖMK 26.06.2024 Çarşamba (Yarın ) Meclise Sunulacak

TBMM 1 Temmuz?da tatile girmeyecek. 31 Temmuz?a kadar çalışmalarına devam edecek.

Öğretmenlik Meslek Kanunu?nun yarın TBMM?ye sunulması bekleniyor.

Edip ÜZEN


pripina
Aday Memur
25 Haziran 2024 23:24

Kıymeti harbiyesini yitirdi kabinede bakan değişimi bekleniyor


hilalogtmrn
Aday Memur
25 Haziran 2024 23:38

Hadi İnşaAllah ya giderse andım olsun sadaka dağıtacağım.

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