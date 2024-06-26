KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


26 Haziran 2024 00:03
Atanmış ama işe başlatılmamış

Merhaba arkadaşlar 2023/1 kpss den atandık ama 1 yıl geçti halen işe başlatılmadık. Kpss 2024 girip tekrar tercih verebilir miyiz ? Süreç devam ediyor diye diye 1 yıldır bekliyoruz. Bizim bu zamanda geçen 2 tercih hakkımız elimizden gitti. Bari kpss yine girip başka bir kuruma atanıp bu kadar bekletilmeden işe başlarız.

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