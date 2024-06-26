Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 00:06
TRAFİK BAYRAM TALTİF YATAN İL BİLGİ PAYLAŞIM
pbs ye dün düştü ne zaman ne kadar yatacak bilgi sahibi olan varmı

Efendy022
Aday Memur
26 Haziran 2024 00:16

10 bin hesaba kesintiden sonra 9925 tl yatacak net bilgi


Ahmet can10
Aday Memur
26 Haziran 2024 00:48
Boşver devrem şimdi buraya da damlarlar Trafiğe sallayan tayfa:)
Toplam 2 mesaj

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