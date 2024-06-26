Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2024 00:13
MERHABA ARKADAŞLAR HEP MERAK ETMİSİMDİR MEMUR CEZA ALİNCA YA DA İHRAC OLUNCA AMİR MÜDÜRLERE HERHANGİ
bilgisi olan var mı

Sbz1dftd
Aday Memur
26 Haziran 2024 00:37
neyden bilgisi olan
Toplam 1 mesaj

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